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Когда дипотношения между Россией и Грузией будут восстановлены? Ответ политолога

Когда дипотношения между Россией и Грузией будут восстановлены? Ответ политолога

Sputnik Грузия

Дипломатические отношения между Россией и Грузией будут восстановлены в ближайшее время, считает политолог Станислав Тарасов 27.11.2024, Sputnik Грузия

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Об этом он рассказал в ходе видеомоста "Грузия и Россия – мирный диалог", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У нас очень много исторических интересов, которые могут раствориться в западном пространстве, грузины это отлично понимают. А мы хорошо знаем Грузию, мы любим Грузию. Я уверен, что дипломатические отношения будут вскоре восстановлены, потому что тенденция ведет именно к этому", - заявил Тарасов.Дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны в августе 2008 года после того, как Тбилиси принял такое решение в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. На сегодняшний день обмен мнениями между странами продолжается в рамках Женевских переговоров.Визовый режим для граждан Грузии был введен Россией в 2000 году, но Грузия односторонне его отменилa в начале 2012 года. В мае 2023 года Россия сняла визовые ограничения для граждан Грузии, которые действовали с 2000 года, а также открыла прямое авиасообщение между двумя странами, отменив запрет, введенный в 2019 году.В октябре 2024 года был принят указ, который расширяет безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию с целью трудовой деятельности или на срок более 90 дней.

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