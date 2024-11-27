https://sputnik-georgia.ru/20241127/kto-budet-predstavlen-na-post-prezidenta-gruzii---video-291106139.html

Кто будет представлен на пост президента Грузии? - видео

Кто будет представлен на пост президента Грузии? - видео

Sputnik Грузия

Парламент назначил президентские выборы на 14 декабря, но пока неизвестно, кто будет претендовать на этот пост. Подробнее - в видео Sputnik 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T08:00+0400

2024-11-27T08:00+0400

2024-11-27T14:01+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

грузия

президентские выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1b/291105959_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6af607e36ce29aec746c2d47456bb3f.jpg

Лидер большинства уже опроверг, что это могут быть Ираклий Гарибашвили или Константин Гамсахурдия. Информацию об этих кандидатурах 26 ноября распространили оппозиционные СМИ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, президентские выборы, видео