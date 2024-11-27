https://sputnik-georgia.ru/20241127/kto-budet-predstavlen-na-post-prezidenta-gruzii---video-291106139.html
Кто будет представлен на пост президента Грузии? - видео
Кто будет представлен на пост президента Грузии? - видео
Sputnik Грузия
Парламент назначил президентские выборы на 14 декабря, но пока неизвестно, кто будет претендовать на этот пост. Подробнее - в видео Sputnik 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T08:00+0400
2024-11-27T08:00+0400
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Лидер большинства уже опроверг, что это могут быть Ираклий Гарибашвили или Константин Гамсахурдия. Информацию об этих кандидатурах 26 ноября распространили оппозиционные СМИ.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, президентские выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, президентские выборы, видео
Кто будет представлен на пост президента Грузии? - видео
08:00 27.11.2024 (обновлено: 14:01 27.11.2024)
Парламент назначил президентские выборы на 14 декабря, но пока неизвестно, кто будет претендовать на этот пост. Подробнее - в видео Sputnik
Лидер большинства уже опроверг, что это могут быть Ираклий Гарибашвили или Константин Гамсахурдия. Информацию об этих кандидатурах 26 ноября распространили оппозиционные СМИ.