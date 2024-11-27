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Правила православного Рождественского поста 2024: что нельзя делать в пост?
Правила православного Рождественского поста 2024: что нельзя делать в пост?
Sputnik Грузия
Православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и длится до 7 января – в этот день православные празднуют Рождество Христово 27.11.2024, Sputnik Грузия
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Что нельзя делать в Рождественский пост и какие правила нужно соблюдать верующим в этот период, читайте в материале Sputnik Грузия. Правила Рождественского поста Рождественский пост – один из многодневных постов. Он не такой строгий, как Великий и Успенский, которые верующие соблюдают перед Пасхой и Успением Пресвятой Богородицы. Верующим в период поста, по монастырскому уставу, нельзя есть яйца, молочные и мясные продукты, однако по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники и в дни памяти великих святых можно есть рыбу, если они не выпадают на среду и пятницу. Чтобы поститься, верующие, по церковным правилам, должны сначала исповедаться и получить благословение духовного отца. Основные правила Рождественского поста предусматривают духовную подготовку к Рождеству Христову. Верующие, которые соблюдают пост, должны себя ограничивать не только в еде и развлечениях, но и строго следовать моральным нормам. Православные, по правилам Рождественского поста, в первую очередь, должны ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы, чтобы очистить душу и помыслы. В дни Рождественского поста нужно совершать как можно больше добрых дел, без которых он теряет смысл. Если по каким-либо причинам верующий не может соблюдать все правила поста, он может себя ограничить в других вещах. К примеру, не смотреть телевизор или не пользоваться соцсетями в Интернете. Что нельзя делать В Рождественский пост нельзя участвовать в веселых и шумных мероприятиях, а также объедаться и напиваться. Выпить в Рождественский пост можно до 200 мл вина или 400 мл пива только по выходным и в церковные праздники. Кичиться и поучать других в Рождественский пост нельзя. Нельзя также ссориться, раздражаться, то есть делать больно родным и близким, а также совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми. По церковным правилам венчаться в пост нельзя – свадьбу предпочтительно запланировать до начала или после завершения Рождественского поста. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников, религиозный праздник, рождество
справки , религия , календарь религиозных праздников, религиозный праздник, рождество

Правила православного Рождественского поста 2024: что нельзя делать в пост?

20:16 27.11.2024
© photo: Sputnik / StringerРождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и длится до 7 января – в этот день православные празднуют Рождество Христово
Что нельзя делать в Рождественский пост и какие правила нужно соблюдать верующим в этот период, читайте в материале Sputnik Грузия.

Правила Рождественского поста

Рождественский пост – один из многодневных постов. Он не такой строгий, как Великий и Успенский, которые верующие соблюдают перед Пасхой и Успением Пресвятой Богородицы.
Верующим в период поста, по монастырскому уставу, нельзя есть яйца, молочные и мясные продукты, однако по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники и в дни памяти великих святых можно есть рыбу, если они не выпадают на среду и пятницу.
Чтобы поститься, верующие, по церковным правилам, должны сначала исповедаться и получить благословение духовного отца.
© photo: Sputnik / Pavel Lisitcyn / Перейти в фотобанкВерующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге
Верующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2024
Верующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге
© photo: Sputnik / Pavel Lisitcyn
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Основные правила Рождественского поста предусматривают духовную подготовку к Рождеству Христову.
Верующие, которые соблюдают пост, должны себя ограничивать не только в еде и развлечениях, но и строго следовать моральным нормам.
Православные, по правилам Рождественского поста, в первую очередь, должны ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы, чтобы очистить душу и помыслы. В дни Рождественского поста нужно совершать как можно больше добрых дел, без которых он теряет смысл.
Если по каким-либо причинам верующий не может соблюдать все правила поста, он может себя ограничить в других вещах. К примеру, не смотреть телевизор или не пользоваться соцсетями в Интернете.

Что нельзя делать

В Рождественский пост нельзя участвовать в веселых и шумных мероприятиях, а также объедаться и напиваться. Выпить в Рождественский пост можно до 200 мл вина или 400 мл пива только по выходным и в церковные праздники.
Кичиться и поучать других в Рождественский пост нельзя. Нельзя также ссориться, раздражаться, то есть делать больно родным и близким, а также совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.
По церковным правилам венчаться в пост нельзя – свадьбу предпочтительно запланировать до начала или после завершения Рождественского поста.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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