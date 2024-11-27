https://sputnik-georgia.ru/20241127/prezident-zurabishvili-voydet-v-istoriyu-ili-ostanetsya-strochkoy-v-uchebnikakh-291115931.html

Президент Зурабишвили: войдет в историю или останется строчкой в учебниках?

Президент Зурабишвили: войдет в историю или останется строчкой в учебниках?

Sputnik Грузия

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили плачевно завершает свою политическую биографию, хотя начиналось все очень хорошо, считает политолог Станислав Тарасов 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T19:40+0400

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2024-11-27T19:40+0400

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Об этом он рассказал в ходе видеомоста "Грузия и Россия – мирный диалог", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Она могла бы войти в историю Грузии, у нее был такой шанс стать второй Тамарой (речь идет о царице Тамаре – ред.), но она завершает свою карьеру очень плачевно… Если господин Кавелашвили будет действительно защищать интересы грузинского народа, то мы будем ему аплодировать и поддерживать его", - заявил эксперт.Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" единогласно поддержал кандидатуру Михаила Кавелашвили на пост президента. Решение на брифинге озвучил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.Срок полномочий пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря. Она была избрана президентом в 2018 году благодаря поддержке правящей партии "Грузинская мечта", с которой спустя несколько лет начала открыто конфликтовать.Зурабишвили всячески поддерживает оппозицию, утверждая, что парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Президент обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса и, нарушая Конституцию, без одобрения правительства совершает зарубежные поездки.Факт нарушения президентом Конституции в октябре 2023 года установил Конституционный суд Грузии. Зурабишвили же заявила, что суд выполнил заказ "Грузинской мечты" и продолжила ездить по странам Евросоюза, чтобы заручиться поддержкой для себя и оппозиции.

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