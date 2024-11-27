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Протесты оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии – фото

Протесты оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии – фото

Sputnik Грузия

В Грузии после проведения парламентских выборов вспыхнули протесты оппозиции, которые длились до первого заседания новоизбранного парламента 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T15:22+0400

2024-11-27T15:22+0400

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Смотрите в фотоленте Sputnik, как активисты оппозиции устраивали шествия по городу и блокировали улицы и дороги, а также, как проходили митинги и встречи оппозиции у здания парламента Грузии.

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оппозиция, акции, акции протеста, разгон акции в бишкеке, фото