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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241127/protesty-oppozitsii-protiv-itogov-vyborov-v-parlament-gruzii---foto-291107055.html
Протесты оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии – фото
Протесты оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии – фото
Sputnik Грузия
В Грузии после проведения парламентских выборов вспыхнули протесты оппозиции, которые длились до первого заседания новоизбранного парламента 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T15:22+0400
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как активисты оппозиции устраивали шествия по городу и блокировали улицы и дороги, а также, как проходили митинги и встречи оппозиции у здания парламента Грузии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оппозиция, акции, акции протеста, разгон акции в бишкеке, фото
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оппозиция, акции, акции протеста, разгон акции в бишкеке, фото

Протесты оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии – фото

15:22 27.11.2024 (обновлено: 15:36 27.11.2024)
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В Грузии после проведения парламентских выборов вспыхнули протесты оппозиции, которые длились до первого заседания новоизбранного парламента
Смотрите в фотоленте Sputnik, как активисты оппозиции устраивали шествия по городу и блокировали улицы и дороги, а также, как проходили митинги и встречи оппозиции у здания парламента Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

Накал страстей возрос в день заседания парламента Грузии нового созыва

Накал страстей возрос в день заседания парламента Грузии нового созыва - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Накал страстей возрос в день заседания парламента Грузии нового созыва

© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция обещала, что не допустит проведения заседания

Оппозиция обещала, что не допустит проведения заседания - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция обещала, что не допустит проведения заседания

© photo: Sputnik / Stringer

Еще накануне вечером ее сторонники начали акцию протеста и принесли палатки

Еще накануне вечером ее сторонники начали акцию протеста и принесли палатки - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

Еще накануне вечером ее сторонники начали акцию протеста и принесли палатки

© photo: Sputnik / Stringer

Многие пришли подготовившись к длительной "осаде"

Многие пришли подготовившись к длительной &quot;осаде&quot; - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Многие пришли подготовившись к длительной "осаде"

© photo: Sputnik / Stringer

Однако заседание парламента Грузии все же состоялось

Однако заседание парламента Грузии все же состоялось - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Однако заседание парламента Грузии все же состоялось

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие были на проспекте Руставели, полиция выставила кордоны у въездов во двор парламента

Протестующие были на проспекте Руставели, полиция выставила кордоны у въездов во двор парламента - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие были на проспекте Руставели, полиция выставила кордоны у въездов во двор парламента

© Sputnik / STRINGER

На площади Свободы был спецназ и водометы – на случай, если ситуация выйдет из под контроля

На площади Свободы был спецназ и водометы – на случай, если ситуация выйдет из под контроля - Sputnik Грузия
7/18
© Sputnik / STRINGER

На площади Свободы был спецназ и водометы – на случай, если ситуация выйдет из под контроля

© photo: Sputnik / Stringer

На всей территории вокруг парламента находились усиленные наряды полиции и много оперативников

На всей территории вокруг парламента находились усиленные наряды полиции и много оперативников - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

На всей территории вокруг парламента находились усиленные наряды полиции и много оперативников

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем протестующие так провели почти сутки

Тем временем протестующие так провели почти сутки - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем протестующие так провели почти сутки

© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция поставила палатки на проспекте Руставели, и ее сторонники ночевали в них

Оппозиция поставила палатки на проспекте Руставели, и ее сторонники ночевали в них - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция поставила палатки на проспекте Руставели, и ее сторонники ночевали в них

© photo: Sputnik / Stringer

Однако почти круглосуточное пикетирование парламента не привело к результату

Однако почти круглосуточное пикетирование парламента не привело к результату - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Однако почти круглосуточное пикетирование парламента не привело к результату

© photo: Sputnik / Stringer

Люди лишь стояли у стен здания, когда внутри проходило заседание

Люди лишь стояли у стен здания, когда внутри проходило заседание - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Люди лишь стояли у стен здания, когда внутри проходило заседание

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция также выставила кордоны у верхнего въезда в парламент Грузии

Полиция также выставила кордоны у верхнего въезда в парламент Грузии - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция также выставила кордоны у верхнего въезда в парламент Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Стычек за эти дни (24 и 25 ноября) практически не было

Стычек за эти дни (24 и 25 ноября) практически не было - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Стычек за эти дни (24 и 25 ноября) практически не было

© photo: Sputnik / Stringer

Зато протесты были хорошо организованы – в палатках для протестующих были пледы, горячий чай или кофе

Зато протесты были хорошо организованы – в палатках для протестующих были пледы, горячий чай или кофе - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Зато протесты были хорошо организованы – в палатках для протестующих были пледы, горячий чай или кофе

© photo: Sputnik / Stringer

Так прошло почти два дня, но парламент все же провел заседание, кордоны полиции никто не пытался прорвать

Так прошло почти два дня, но парламент все же провел заседание, кордоны полиции никто не пытался прорвать - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Так прошло почти два дня, но парламент все же провел заседание, кордоны полиции никто не пытался прорвать

© photo: Sputnik / Stringer

Среди участников акций протеста была в основном молодежь

Среди участников акций протеста была в основном молодежь - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Среди участников акций протеста была в основном молодежь

© photo: Sputnik / Stringer

После завершения заседания парламента лидеры оппозиции объявили о временном прекращении акций протеста

После завершения заседания парламента лидеры оппозиции объявили о временном прекращении акций протеста - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

После завершения заседания парламента лидеры оппозиции объявили о временном прекращении акций протеста

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