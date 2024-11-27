Протесты оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии – фото
Накал страстей возрос в день заседания парламента Грузии нового созыва
Накал страстей возрос в день заседания парламента Грузии нового созыва
Оппозиция обещала, что не допустит проведения заседания
Оппозиция обещала, что не допустит проведения заседания
Еще накануне вечером ее сторонники начали акцию протеста и принесли палатки
Еще накануне вечером ее сторонники начали акцию протеста и принесли палатки
Многие пришли подготовившись к длительной "осаде"
Многие пришли подготовившись к длительной "осаде"
Однако заседание парламента Грузии все же состоялось
Однако заседание парламента Грузии все же состоялось
Протестующие были на проспекте Руставели, полиция выставила кордоны у въездов во двор парламента
Протестующие были на проспекте Руставели, полиция выставила кордоны у въездов во двор парламента
На площади Свободы был спецназ и водометы – на случай, если ситуация выйдет из под контроля
На площади Свободы был спецназ и водометы – на случай, если ситуация выйдет из под контроля
На всей территории вокруг парламента находились усиленные наряды полиции и много оперативников
На всей территории вокруг парламента находились усиленные наряды полиции и много оперативников
Тем временем протестующие так провели почти сутки
Тем временем протестующие так провели почти сутки
Оппозиция поставила палатки на проспекте Руставели, и ее сторонники ночевали в них
Оппозиция поставила палатки на проспекте Руставели, и ее сторонники ночевали в них
Однако почти круглосуточное пикетирование парламента не привело к результату
Однако почти круглосуточное пикетирование парламента не привело к результату
Люди лишь стояли у стен здания, когда внутри проходило заседание
Люди лишь стояли у стен здания, когда внутри проходило заседание
Полиция также выставила кордоны у верхнего въезда в парламент Грузии
Полиция также выставила кордоны у верхнего въезда в парламент Грузии
Стычек за эти дни (24 и 25 ноября) практически не было
Стычек за эти дни (24 и 25 ноября) практически не было
Зато протесты были хорошо организованы – в палатках для протестующих были пледы, горячий чай или кофе
Зато протесты были хорошо организованы – в палатках для протестующих были пледы, горячий чай или кофе
Так прошло почти два дня, но парламент все же провел заседание, кордоны полиции никто не пытался прорвать
Так прошло почти два дня, но парламент все же провел заседание, кордоны полиции никто не пытался прорвать
Среди участников акций протеста была в основном молодежь
Среди участников акций протеста была в основном молодежь
После завершения заседания парламента лидеры оппозиции объявили о временном прекращении акций протеста
После завершения заседания парламента лидеры оппозиции объявили о временном прекращении акций протеста