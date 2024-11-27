https://sputnik-georgia.ru/20241127/sozdanie-alternativnogo-parlamenta--realnaya-ugroza-ili-manipulyatsiya-291113862.html
Создание альтернативного парламента – реальная угроза или манипуляция?
Создание альтернативного парламента – реальная угроза или манипуляция?
Sputnik Грузия
Оппозиция может дестабилизировать ситуацию в стране путем создания альтернативного парламента, однако это шаг в сторону гражданской войны, к которой Грузия не... 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T17:57+0400
2024-11-27T17:57+0400
2024-11-27T17:57+0400
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Об этом он рассказал в ходе видеомоста "Грузия и Россия – мирный диалог", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Создание альтернативного парламента – это шаг в сторону гражданского противостояния и двоевластия. Такой подход совсем нежелателен. Грузия объективно к этому не готова, однако оппозиция располагает возможностями временно дестабилизировать ситуацию. Тем более, есть поддержка Запада. Такой ход со стороны оппозиции возможен, а как это будет на практике – сказать трудно", – поделился Станислав Тарасов.Ранее коалиция "Сильная Грузия", получившая на выборах 14 депутатских мандатов, заявила о возможности создания альтернативного парламента совместно с другими оппозиционными партиями.По словам одного из лидеров "Сильной Грузии" Мамуки Хазарадзе, создание альтернативного парламента будет направлено на то, чтобы сотни тысяч избирателей, проголосовавших за оппозиционные партии, "не остались без политического представительства".
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мультимедиа, видео, политика, грузия, мамука хазарадзе, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения
мультимедиа, видео, политика, грузия, мамука хазарадзе, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения
Создание альтернативного парламента – реальная угроза или манипуляция?
Оппозиция может дестабилизировать ситуацию в стране путем создания альтернативного парламента, однако это шаг в сторону гражданской войны, к которой Грузия не готова, считает политолог Станислав Тарасов
Об этом он рассказал в ходе видеомоста "Грузия и Россия – мирный диалог", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Создание альтернативного парламента – это шаг в сторону гражданского противостояния и двоевластия. Такой подход совсем нежелателен. Грузия объективно к этому не готова, однако оппозиция располагает возможностями временно дестабилизировать ситуацию. Тем более, есть поддержка Запада. Такой ход со стороны оппозиции возможен, а как это будет на практике – сказать трудно", – поделился Станислав Тарасов.
Ранее коалиция "Сильная Грузия", получившая на выборах 14 депутатских мандатов, заявила о возможности создания альтернативного парламента совместно с другими оппозиционными партиями.
По словам одного из лидеров "Сильной Грузии" Мамуки Хазарадзе, создание альтернативного парламента будет направлено на то, чтобы сотни тысяч избирателей, проголосовавших за оппозиционные партии, "не остались без политического представительства".