https://sputnik-georgia.ru/20241127/tripadvisor-sovetuet-turistam-poekhat-v-gudauri-291100027.html

Tripadvisor советует туристам поехать в Гудаури

Tripadvisor советует туристам поехать в Гудаури

Sputnik Грузия

Зимний туристический сезон на этих курортах Грузии обычно открывается со второй половины декабря и длится до конца марта 27.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бюджетный курорт, который нужно посетить, влиятельная туристическая платформа Tripadvisor советует своим пользователям, съездить в Грузию и покататься на лыжах в Гудаури (регион Мцхета-Мтианети). В статью "Пять неоцененных горных курортов Европы, которые стоит посетить этой зимой", наряду с Грузией вошли зимние курорты Румынии, Болгарии, Испании и Андорры. Автор статьи – известная писательница и блогер Иоланда Эванс, побывала в Грузии в рамках тура для журналистов, организованного Национальной администрацией туризма. По словам автора, стоит обязательно оставить время для Тбилиси либо до поездки в Гудаури, либо после, чтобы насладиться красотами старого города. Иоланда Эванс описывает объекты питания Гудаури, советует читателям попробовать хачапури, отправиться в джип-тур к Гергетской Троице (храм Святой Троицы в Гергети), крепости Ананури и другим историческим местам. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится до конца марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, гудаури, тбилиси, tripadvisor, горнолыжные курорты грузии