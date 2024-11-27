Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241127/tsik-gruzii-annuliroval-partiynye-spiski-oppozitsii---video-291105293.html
ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео
ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео
Sputnik Грузия
ЦИК Грузии принял решение аннулировать партийные списки оппозиционных "Коалиции за перемены", "Нацдвижения" и "Сильной Грузии". Подробнее – в видео Sputnik 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T13:44+0400
2024-11-27T13:59+0400
парламентские выборы
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
выборы
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1b/291105113_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_88c8349e3a8e49bb47b01466542e223f.jpg
Эти оппозиционные партии не признают итоги парламентских выборов 26 октября и попросили аннулировать их списки, чтобы места в парламенте после отказа их депутатов от мандатов не смогли занять следующие из списка.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1b/291105113_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f1030a3c2c211f37b6d6febfba455a74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, грузия, видео

ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео

13:44 27.11.2024 (обновлено: 13:59 27.11.2024)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
ЦИК Грузии принял решение аннулировать партийные списки оппозиционных "Коалиции за перемены", "Нацдвижения" и "Сильной Грузии". Подробнее – в видео Sputnik
Эти оппозиционные партии не признают итоги парламентских выборов 26 октября и попросили аннулировать их списки, чтобы места в парламенте после отказа их депутатов от мандатов не смогли занять следующие из списка.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0