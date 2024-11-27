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ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео
ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео
Sputnik Грузия
ЦИК Грузии принял решение аннулировать партийные списки оппозиционных "Коалиции за перемены", "Нацдвижения" и "Сильной Грузии". Подробнее – в видео Sputnik 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T13:44+0400
2024-11-27T13:44+0400
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Эти оппозиционные партии не признают итоги парламентских выборов 26 октября и попросили аннулировать их списки, чтобы места в парламенте после отказа их депутатов от мандатов не смогли занять следующие из списка.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, грузия, видео
ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео
13:44 27.11.2024 (обновлено: 13:59 27.11.2024)
ЦИК Грузии принял решение аннулировать партийные списки оппозиционных "Коалиции за перемены", "Нацдвижения" и "Сильной Грузии". Подробнее – в видео Sputnik
Эти оппозиционные партии не признают итоги парламентских выборов 26 октября и попросили аннулировать их списки, чтобы места в парламенте после отказа их депутатов от мандатов не смогли занять следующие из списка.