https://sputnik-georgia.ru/20241127/tsik-gruzii-annuliroval-partiynye-spiski-oppozitsii---video-291105293.html

ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео

ЦИК Грузии аннулировал партийные списки оппозиции – видео

Sputnik Грузия

ЦИК Грузии принял решение аннулировать партийные списки оппозиционных "Коалиции за перемены", "Нацдвижения" и "Сильной Грузии". Подробнее – в видео Sputnik 27.11.2024, Sputnik Грузия

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2024-11-27T13:44+0400

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Эти оппозиционные партии не признают итоги парламентских выборов 26 октября и попросили аннулировать их списки, чтобы места в парламенте после отказа их депутатов от мандатов не смогли занять следующие из списка.

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