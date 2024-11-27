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У нас нет цензуры: Минобразования Грузии пришлось оправдываться – видео
У нас нет цензуры: Минобразования Грузии пришлось оправдываться – видео
Sputnik Грузия
Программа обучения грузинскому языку и литературе в школах Грузии остается неизменной, заявляет Минобразования. Подробнее в видео Sputnik Грузия. 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T23:06+0400
2024-11-27T23:06+0400
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Изменился лишь список произведений для сдачи Единых нацэкзаменов – так в министерстве ответили на обвинения в цензуре. Скандал в соцсетях возник после того, как патриотические произведения некоторых грузинских авторов были изъяты из списка текстов, входящих в программу для сдачи ЕНЭ по грузинскому языку и литературе и необходимых для поступления в вузы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, общество, образование, образование, образование в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, общество, образование, образование, образование в грузии, видео
У нас нет цензуры: Минобразования Грузии пришлось оправдываться – видео
23:06 27.11.2024 (обновлено: 23:39 27.11.2024)
Программа обучения грузинскому языку и литературе в школах Грузии остается неизменной, заявляет Минобразования. Подробнее в видео Sputnik Грузия.
Изменился лишь список произведений для сдачи Единых нацэкзаменов – так в министерстве ответили на обвинения в цензуре.
Скандал в соцсетях возник после того, как патриотические произведения некоторых грузинских авторов были изъяты из списка текстов, входящих в программу для сдачи ЕНЭ по грузинскому языку и литературе и необходимых для поступления в вузы.