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У нас нет цензуры: Минобразования Грузии пришлось оправдываться – видео

У нас нет цензуры: Минобразования Грузии пришлось оправдываться – видео

Sputnik Грузия

Программа обучения грузинскому языку и литературе в школах Грузии остается неизменной, заявляет Минобразования. Подробнее в видео Sputnik Грузия. 27.11.2024, Sputnik Грузия

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Изменился лишь список произведений для сдачи Единых нацэкзаменов – так в министерстве ответили на обвинения в цензуре. Скандал в соцсетях возник после того, как патриотические произведения некоторых грузинских авторов были изъяты из списка текстов, входящих в программу для сдачи ЕНЭ по грузинскому языку и литературе и необходимых для поступления в вузы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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