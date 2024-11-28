https://sputnik-georgia.ru/20241128/bidzinu-ivanishvili-predlagayut-nagradit-za-razvitie-sporta-kulttury-i-iskusstva-291123659.html

Бидзину Иванишвили предлагают наградить за развитие спорта, культтуры и искусства

Бидзину Иванишвили предлагают наградить за развитие спорта, культтуры и искусства

Sputnik Грузия

Основателя правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили предложили наградить высшей государственной наградой - с такой инициативой... 28.11.2024, Sputnik Грузия

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Олимпийский чемпион Гено Петриашвили, который прошел в парламент по спискам правящей партии "Грузинская мечта", выступил с первой инициативой в качестве депутата – он предложил наградить "высшей государственной наградой" основателя партии Бидзину Иванишвили "за его усилия в развитии спорта, искусства и культуры в Грузии".

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