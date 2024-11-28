https://sputnik-georgia.ru/20241128/bidzinu-ivanishvili-predlagayut-nagradit-za-razvitie-sporta-kulttury-i-iskusstva-291123659.html
Бидзину Иванишвили предлагают наградить за развитие спорта, культтуры и искусства
Бидзину Иванишвили предлагают наградить за развитие спорта, культтуры и искусства
Sputnik Грузия
Основателя правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили предложили наградить высшей государственной наградой - с такой инициативой... 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T15:01+0400
2024-11-28T15:01+0400
2024-11-28T15:01+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
бидзина иванишвили
гено петриашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1c/291123488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7676f020f21acf3e5521d425da2013c0.jpg
Олимпийский чемпион Гено Петриашвили, который прошел в парламент по спискам правящей партии "Грузинская мечта", выступил с первой инициативой в качестве депутата – он предложил наградить "высшей государственной наградой" основателя партии Бидзину Иванишвили "за его усилия в развитии спорта, искусства и культуры в Грузии".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1c/291123488_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_da869282e9295c56ae25356689522f74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бидзина иванишвили, гено петриашвили, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бидзина иванишвили, гено петриашвили, видео
Бидзину Иванишвили предлагают наградить за развитие спорта, культтуры и искусства
Основателя правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили предложили наградить высшей государственной наградой - с такой инициативой выступил борец и депутат нового парламента Гено Петриашвили
Олимпийский чемпион Гено Петриашвили, который прошел в парламент по спискам правящей партии "Грузинская мечта", выступил с первой инициативой в качестве депутата – он предложил наградить "высшей государственной наградой" основателя партии Бидзину Иванишвили "за его усилия в развитии спорта, искусства и культуры в Грузии".