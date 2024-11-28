https://sputnik-georgia.ru/20241128/gruziya-priostanovila-rabotu-tpp-kazbegi-na-granitse-s-rossiey-291126898.html

Грузия приостановила работу ТПП "Казбеги" на границе с Россией

Грузия приостановила работу ТПП "Казбеги" на границе с Россией

Sputnik Грузия

Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта со вторника 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T17:51+0400

2024-11-28T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Все виды процедур таможенного контроля из-за сложной метеорологической обстановки в Дарьяльской ущелье приостановлены на таможенном пункте "Казбеги" (грузино-российская граница), сообщили в пресс-службе Службы доходов. Приостановлены ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу. Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта со вторника, 26 ноября. Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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