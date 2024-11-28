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Грузия приостановила работу ТПП "Казбеги" на границе с Россией
Грузия приостановила работу ТПП "Казбеги" на границе с Россией
Sputnik Грузия
Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта со вторника 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Все виды процедур таможенного контроля из-за сложной метеорологической обстановки в Дарьяльской ущелье приостановлены на таможенном пункте "Казбеги" (грузино-российская граница), сообщили в пресс-службе Службы доходов. Приостановлены ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу. Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта со вторника, 26 ноября. Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, погода, тпп "казбеги"
грузия, новости, общество, погода, тпп "казбеги"
Грузия приостановила работу ТПП "Казбеги" на границе с Россией
17:51 28.11.2024 (обновлено: 18:10 28.11.2024)
Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта со вторника
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Все виды процедур таможенного контроля из-за сложной метеорологической обстановки в Дарьяльской ущелье приостановлены на таможенном пункте "Казбеги" (грузино-российская граница), сообщили в пресс-службе Службы доходов.
Приостановлены ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу.
"После улучшения погоды ТПП "Казбеги" продолжит работу в обычном режиме с полной загрузкой. Соответственно, перевозки пассажиров и грузов будут осуществляться бесперебойно", – сказали в службе доходов.
Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта со вторника, 26 ноября.
Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.