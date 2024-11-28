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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
До 2 декабря в Тбилиси ожидается погода без осадков, а 2 декабря может наблюдаться небольшой дождь и туман 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T22:22+0400
2024-11-28T22:22+0400
2024-11-28T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют улучшение погоды в стране с 29 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По данным агентства, с 29 ноября распогодится и осадков не будет. Днем в Западной Грузии потеплеет, а в восточной части страны сохранится холодная погода. До 2 декабря в Тбилиси ожидается погода без осадков, а 2 декабря может наблюдаться небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до +7...+10 градусов, ночью опустится до -5...-8 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков также не ожидается. Температура воздуха днем +2...+7 градусов, ночью опустится до -9...-12 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) будет без осадков. Днем температура воздуха составит +5...+10 градусов, а ночью в Шида Картли может опуститься до -5...-7 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 2 декабря погода будет преимущественно без осадков, а 2 декабря местами ожидаются небольшие осадки и туман. Температура воздуха днем составит +4...+9 градусов, ночью может опуститься до -4...-6 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов, ночью опустится до -6...-10 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -4...+1 градус, ночью опустится до -8...-13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
До 2 декабря в Тбилиси ожидается погода без осадков, а 2 декабря может наблюдаться небольшой дождь и туман
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют улучшение погоды в стране с 29 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По данным агентства, с 29 ноября распогодится и осадков не будет. Днем в Западной Грузии потеплеет, а в восточной части страны сохранится холодная погода.
До 2 декабря в Тбилиси ожидается погода без осадков, а 2 декабря может наблюдаться небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до +7...+10 градусов, ночью опустится до -5...-8 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков также не ожидается. Температура воздуха днем +2...+7 градусов, ночью опустится до -9...-12 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) будет без осадков. Днем температура воздуха составит +5...+10 градусов, а ночью в Шида Картли может опуститься до -5...-7 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 2 декабря погода будет преимущественно без осадков, а 2 декабря местами ожидаются небольшие осадки и туман. Температура воздуха днем составит +4...+9 градусов, ночью может опуститься до -4...-6 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов, ночью опустится до -6...-10 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -4...+1 градус, ночью опустится до -8...-13 градусов.