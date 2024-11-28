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Курортный Батуми получил престижную награду в сфере туризма - видео

Курортный Батуми получил престижную награду в сфере туризма - видео

Sputnik Грузия

Курортный город Батуми с 2019 года в седьмой раз выиграл “туристический Оскар”! Подробнее в видео Sputnik Грузия 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T16:46+0400

2024-11-28T16:46+0400

2024-11-28T16:46+0400

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Город победил в номинации World Travel Awards 2024 и назван всесезонным туристическим направлением. Вместе с Батуми за награду боролись Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.

батуми

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