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Курортный Батуми получил престижную награду в сфере туризма - видео
Курортный Батуми получил престижную награду в сфере туризма - видео
Sputnik Грузия
Курортный город Батуми с 2019 года в седьмой раз выиграл “туристический Оскар”! Подробнее в видео Sputnik Грузия 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T16:46+0400
2024-11-28T16:46+0400
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Город победил в номинации World Travel Awards 2024 и назван всесезонным туристическим направлением. Вместе с Батуми за награду боролись Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, батуми, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, батуми, видео
Курортный Батуми получил престижную награду в сфере туризма - видео
Курортный город Батуми с 2019 года в седьмой раз выиграл “туристический Оскар”! Подробнее в видео Sputnik Грузия
Город победил в номинации World Travel Awards 2024 и назван всесезонным туристическим направлением. Вместе с Батуми за награду боролись Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.