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МВД Грузии призвало участников акций действовать в рамках закона

МВД Грузии призвало участников акций действовать в рамках закона

Sputnik Грузия

За каждым противоправным действием последует соответствующая реакция со стороны полиции, говорится в заявлении МВД 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T23:37+0400

2024-11-28T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. МВД Грузии призвало организаторов митингов, политических лидеров и участников протестовать в рамках закона. В Тбилиси, Кутаиси и Батуми начались акции протеста после того, как власти Грузии приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. В документе подчеркивается, что за каждым противоправным действием последует соответствующая реакция со стороны полиции. Согласно заявлению ведомства, сотрудники различных подразделений МВД мобилизованы по всей Грузии в районе акций, проходящих в разных городах, для поддержания правопорядка. Что касается решения властей, Кобахидзе объяснил это тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, мвд грузии