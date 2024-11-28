https://sputnik-georgia.ru/20241128/na-start-vnimanie-skidki-v-tbilisi-nachalis-rasprodazhi-chernoy-pyatnitsy-291124848.html
На старт, внимание, скидки! В Тбилиси начались распродажи "Черной пятницы"
На старт, внимание, скидки! В Тбилиси начались распродажи "Черной пятницы"
Sputnik Грузия
В Тбилиси стартовали распродажи, приуроченные к "Черной пятнице", которые продлятся неделю. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T15:39+0400
2024-11-28T15:39+0400
2024-11-28T15:43+0400
мультимедиа
грузия
тбилиси
экономика
видео
видео-новости из грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1c/291124663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3195b8608ea463b626804d7c162d169b.jpg
В эти дни магазины и маркетплейсы предлагают большие скидки на популярные товары, начиная от бытовой техники, заканчивая одеждой и косметикой.Термин "Черная пятница" появился еще в 1966 году в США. В России и странах Ближнего зарубежья данная акция стала популярна с 2010-х. Ежегодно она проводится по всему миру в последнюю пятницу ноября.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1c/291124663_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_631c8957adec7995079f4796075c3f64.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, грузия, тбилиси, экономика, видео, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, грузия, тбилиси, экономика, видео, видео-новости из грузии, видео
На старт, внимание, скидки! В Тбилиси начались распродажи "Черной пятницы"
15:39 28.11.2024 (обновлено: 15:43 28.11.2024)
В Тбилиси стартовали распродажи, приуроченные к "Черной пятнице", которые продлятся неделю. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
В эти дни магазины и маркетплейсы предлагают большие скидки на популярные товары, начиная от бытовой техники, заканчивая одеждой и косметикой.
Термин "Черная пятница" появился еще в 1966 году в США. В России и странах Ближнего зарубежья данная акция стала популярна с 2010-х. Ежегодно она проводится по всему миру в последнюю пятницу ноября.