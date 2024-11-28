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На старт, внимание, скидки! В Тбилиси начались распродажи "Черной пятницы"

На старт, внимание, скидки! В Тбилиси начались распродажи "Черной пятницы"

Sputnik Грузия

В Тбилиси стартовали распродажи, приуроченные к "Черной пятнице", которые продлятся неделю. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 28.11.2024, Sputnik Грузия

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В эти дни магазины и маркетплейсы предлагают большие скидки на популярные товары, начиная от бытовой техники, заканчивая одеждой и косметикой.Термин "Черная пятница" появился еще в 1966 году в США. В России и странах Ближнего зарубежья данная акция стала популярна с 2010-х. Ежегодно она проводится по всему миру в последнюю пятницу ноября.

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