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В Батуми затопило улицы и дома

В Батуми затопило улицы и дома

Sputnik Грузия

Жителям Батуми возместят ущерб, нанесенный обильными осадками 28.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Сильный дождь затопил дороги и несколько улиц в курортном городе Батуми (АР Аджария), на горячую линию мэрии от горожан поступило более 90 сообщений, сообщили в пресс-службе ведомства. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе в ближайшие дни. Всю ночь велись работы по откачиванию воды и очистительные работы. Все соответствующие службы мэрии работают в чрезвычайном режиме. Как пообещали местные власти, городской транспорт будет работать бесперебойно. Наиболее проблемные объекты посетил мэр Батуми Арчил Чиковани. По информации мэрии, жителям Батуми возместят ущерб, нанесенный обильными осадками. Сильный дождь создал проблемы также в Зугдидском районе (регион Самегрело – Земо Сванети). Затоплены первые этажи жилых домов, дворы, повреждены дороги. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии, на местах работает спецтехника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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