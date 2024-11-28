https://sputnik-georgia.ru/20241128/nepogoda-sozdala-problemy-zhitelyam-batumi---zatopleny-ulitsy-i-dorogi-291120103.html
В Батуми затопило улицы и дома
В Батуми затопило улицы и дома
Sputnik Грузия
Жителям Батуми возместят ущерб, нанесенный обильными осадками 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T12:25+0400
2024-11-28T12:25+0400
2024-11-28T12:38+0400
погода
грузия
новости
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1c/291119937_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_359987711d3bbbe11529986de82a6aa5.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Сильный дождь затопил дороги и несколько улиц в курортном городе Батуми (АР Аджария), на горячую линию мэрии от горожан поступило более 90 сообщений, сообщили в пресс-службе ведомства. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе в ближайшие дни. Всю ночь велись работы по откачиванию воды и очистительные работы. Все соответствующие службы мэрии работают в чрезвычайном режиме. Как пообещали местные власти, городской транспорт будет работать бесперебойно. Наиболее проблемные объекты посетил мэр Батуми Арчил Чиковани. По информации мэрии, жителям Батуми возместят ущерб, нанесенный обильными осадками. Сильный дождь создал проблемы также в Зугдидском районе (регион Самегрело – Земо Сванети). Затоплены первые этажи жилых домов, дворы, повреждены дороги. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии, на местах работает спецтехника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1c/291119937_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_5193cbb24b9b0629a76b99b5f766a990.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, батуми
погода, грузия, новости, батуми
В Батуми затопило улицы и дома
12:25 28.11.2024 (обновлено: 12:38 28.11.2024)
Жителям Батуми возместят ущерб, нанесенный обильными осадками
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Сильный дождь затопил дороги и несколько улиц в курортном городе Батуми (АР Аджария), на горячую линию мэрии от горожан поступило более 90 сообщений, сообщили в пресс-службе ведомства.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе в ближайшие дни.
"В результате сильного дождя были затоплены несколько улиц, дворов и подвалов жилых домов. Во всех проблемных местах мобилизованы соответствующие службы мэрии", - заявили в мэрии Батуми.
Всю ночь велись работы по откачиванию воды и очистительные работы. Все соответствующие службы мэрии работают в чрезвычайном режиме.
Как пообещали местные власти, городской транспорт будет работать бесперебойно.
Наиболее проблемные объекты посетил мэр Батуми Арчил Чиковани. По информации мэрии, жителям Батуми возместят ущерб, нанесенный обильными осадками.
Сильный дождь создал проблемы также в Зугдидском районе (регион Самегрело – Земо Сванети). Затоплены первые этажи жилых домов, дворы, повреждены дороги.
Ведутся работы по ликвидации последствий стихии, на местах работает спецтехника.