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Новогодние мероприятия начнутся в Тбилиси с 13 декабря

Новогодние мероприятия начнутся в Тбилиси с 13 декабря

Sputnik Грузия

Каладзе призвал представителей бизнес-сектора проявить активность в процессе украшения "Рождественской деревни" в столице 28.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Новогодние мероприятия в Тбилиси начнутся с 13 декабря и продлятся в течение 26 дней – до 7 января, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мэрия Тбилиси планирует потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "Рождественской деревни" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Первым новогодним мероприятием станет церемония зажжения елки у здания парламента Грузии 6 декабря. Кроме того, Каладзе призвал представителей бизнес-сектора проявить активность в процессе украшения "Рождественской деревни", улиц, площадей и скверов. "Мы укоренили традицию украшать улицы и площади "Рождественской деревни". Ежегодно ко всему этому присоединяется бизнес-сектор. Спасибо им за поддержку и сотрудничество, ведь они всегда принимают участие в украшении города. Уверен, что и в этом году будет большой интерес со стороны бизнес-сектора, и вместе мы украсим нашу столицу. Я хочу призвать их к активности и в этот раз", - заявил Каладзе. В рамках новогодней программы планируется много мероприятий для детей, также состоятся Фестиваль сладостей, Тбилисский рождественский рынок, где будут продаваться изделия ручной работы, будут устроены фуд-зоны и другие праздничные пространства. В прошлом году на новогодние мероприятия мэрия потратила 6,5 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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