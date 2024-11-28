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https://sputnik-georgia.ru/20241128/novogodnie-meropriyatiya-nachnutsya-v-tbilisi-s-13-dekabrya-291112635.html
Новогодние мероприятия начнутся в Тбилиси с 13 декабря
Новогодние мероприятия начнутся в Тбилиси с 13 декабря
Sputnik Грузия
Каладзе призвал представителей бизнес-сектора проявить активность в процессе украшения "Рождественской деревни" в столице 28.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Новогодние мероприятия в Тбилиси начнутся с 13 декабря и продлятся в течение 26 дней – до 7 января, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Мэрия Тбилиси планирует потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "Рождественской деревни" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Первым новогодним мероприятием станет церемония зажжения елки у здания парламента Грузии 6 декабря. Кроме того, Каладзе призвал представителей бизнес-сектора проявить активность в процессе украшения "Рождественской деревни", улиц, площадей и скверов. "Мы укоренили традицию украшать улицы и площади "Рождественской деревни". Ежегодно ко всему этому присоединяется бизнес-сектор. Спасибо им за поддержку и сотрудничество, ведь они всегда принимают участие в украшении города. Уверен, что и в этом году будет большой интерес со стороны бизнес-сектора, и вместе мы украсим нашу столицу. Я хочу призвать их к активности и в этот раз", - заявил Каладзе. В рамках новогодней программы планируется много мероприятий для детей, также состоятся Фестиваль сладостей, Тбилисский рождественский рынок, где будут продаваться изделия ручной работы, будут устроены фуд-зоны и другие праздничные пространства. В прошлом году на новогодние мероприятия мэрия потратила 6,5 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новый год 2025, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции
новый год 2025, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции

Новогодние мероприятия начнутся в Тбилиси с 13 декабря

13:12 28.11.2024 (обновлено: 13:52 28.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
Новогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Каладзе призвал представителей бизнес-сектора проявить активность в процессе украшения "Рождественской деревни" в столице
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Новогодние мероприятия в Тбилиси начнутся с 13 декабря и продлятся в течение 26 дней – до 7 января, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
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Мэрия Тбилиси планирует потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "Рождественской деревни" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Первым новогодним мероприятием станет церемония зажжения елки у здания парламента Грузии 6 декабря.

"Новогодние мероприятия запланированы с 13 декабря по 7 января. По сравнению с предыдущими годами новогодние мероприятия в этом году будут еще масштабнее: к площади Орбелиани и парку Дедаэна добавится каток на автопарковке Дома юстиции, который будет в четыре раза больше, чем в прошлые годы", - заявил Каладзе.

Кроме того, Каладзе призвал представителей бизнес-сектора проявить активность в процессе украшения "Рождественской деревни", улиц, площадей и скверов.
"Мы укоренили традицию украшать улицы и площади "Рождественской деревни". Ежегодно ко всему этому присоединяется бизнес-сектор. Спасибо им за поддержку и сотрудничество, ведь они всегда принимают участие в украшении города. Уверен, что и в этом году будет большой интерес со стороны бизнес-сектора, и вместе мы украсим нашу столицу. Я хочу призвать их к активности и в этот раз", - заявил Каладзе.
В рамках новогодней программы планируется много мероприятий для детей, также состоятся Фестиваль сладостей, Тбилисский рождественский рынок, где будут продаваться изделия ручной работы, будут устроены фуд-зоны и другие праздничные пространства.
В прошлом году на новогодние мероприятия мэрия потратила 6,5 миллиона лари.
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