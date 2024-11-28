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Отменены дополнительные меры безопасности в парламенте Грузии
Отменены дополнительные меры безопасности в парламенте Грузии
Sputnik Грузия
Отменяются ограничения для представителей СМИ и посетителей мероприятий, проводимых в парламенте 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T16:55+0400
2024-11-28T16:55+0400
2024-11-28T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии отменил дополнительные меры безопасности, введенные 25 ноября, говорится на сайте законодательного органа. Ограничения на посещение парламента были связаны с обеспечением рабочей и безопасной обстановки в здании законодательного органа. Кроме того, как отмечается в сообщении, отменяются ограничений для представителей СМИ и посетителей мероприятий, проводимых в парламенте. Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва. С 25 ноября в здании действовал желтый уровень безопасности. На первом заседании присутствовали только депутаты от большинства. Представители оппозиции, которые заявляют, что намерены отказаться от депутатских мандатов, находятся в режиме бойкота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, парламент грузии
Отменены дополнительные меры безопасности в парламенте Грузии
Отменяются ограничения для представителей СМИ и посетителей мероприятий, проводимых в парламенте
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии отменил дополнительные меры безопасности, введенные 25 ноября, говорится на сайте законодательного органа.
Ограничения на посещение парламента были связаны с обеспечением рабочей и безопасной обстановки в здании законодательного органа.
"Желтый уровень безопасности во дворце парламента, действовавший с 25 ноября, в соответствии с распоряжением спикера парламента от 4 сентября 2023 года №1/259/23, отменен с 14:00 28 ноября", – говорится в заявлении.
Кроме того, как отмечается в сообщении, отменяются ограничений для представителей СМИ и посетителей мероприятий, проводимых в парламенте.
Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва.
С 25 ноября в здании действовал желтый уровень безопасности.
На первом заседании присутствовали только депутаты от большинства. Представители оппозиции, которые заявляют, что намерены отказаться от депутатских мандатов, находятся в режиме бойкота.