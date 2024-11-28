https://sputnik-georgia.ru/20241128/otmeneny-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-v-parlamente-gruzii-291125606.html

Отменены дополнительные меры безопасности в парламенте Грузии

Отменены дополнительные меры безопасности в парламенте Грузии

Sputnik Грузия

Отменяются ограничения для представителей СМИ и посетителей мероприятий, проводимых в парламенте 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T16:55+0400

2024-11-28T16:55+0400

2024-11-28T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии отменил дополнительные меры безопасности, введенные 25 ноября, говорится на сайте законодательного органа. Ограничения на посещение парламента были связаны с обеспечением рабочей и безопасной обстановки в здании законодательного органа. Кроме того, как отмечается в сообщении, отменяются ограничений для представителей СМИ и посетителей мероприятий, проводимых в парламенте. Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва. С 25 ноября в здании действовал желтый уровень безопасности. На первом заседании присутствовали только депутаты от большинства. Представители оппозиции, которые заявляют, что намерены отказаться от депутатских мандатов, находятся в режиме бойкота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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