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Политолог: Михаил Кавелашвили будет служить национальным интересам Грузии
Политолог: Михаил Кавелашвили будет служить национальным интересам Грузии
Sputnik Грузия
Михаил Кавелашвили – достойная кандидатура на пост президента страны, так как он готов служить национальным интересам Грузии, считает политолог Васо Капанадзе 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T21:08+0400
2024-11-28T21:08+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Однозначно положительно оцениваю кандидатуру Кавелашвили, так как он настоящий патриот свой страны. Все его заявления всегда говорили о том, что он готов верно служить национальным интересам Грузии", – отметил Капанадзе.Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" единогласно поддержал кандидатуру Михаила Кавелашвили на пост президента. Решение на брифинге озвучил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, михаил кавелашвили, васо капанадзе, бидзина иванишвили, грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, михаил кавелашвили, васо капанадзе, бидзина иванишвили, грузия, пресс-центр, видео
Политолог: Михаил Кавелашвили будет служить национальным интересам Грузии
21:08 28.11.2024 (обновлено: 21:46 28.11.2024)
Михаил Кавелашвили – достойная кандидатура на пост президента страны, так как он готов служить национальным интересам Грузии, считает политолог Васо Капанадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Однозначно положительно оцениваю кандидатуру Кавелашвили, так как он настоящий патриот свой страны. Все его заявления всегда говорили о том, что он готов верно служить национальным интересам Грузии", – отметил Капанадзе.
Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" единогласно поддержал кандидатуру Михаила Кавелашвили на пост президента. Решение на брифинге озвучил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.