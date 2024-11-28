https://sputnik-georgia.ru/20241128/politolog-mikhail-kavelashvili-budet-sluzhit-natsionalnym-interesam-gruzii-291131695.html

Политолог: Михаил Кавелашвили будет служить национальным интересам Грузии

Политолог: Михаил Кавелашвили будет служить национальным интересам Грузии

Sputnik Грузия

Михаил Кавелашвили – достойная кандидатура на пост президента страны, так как он готов служить национальным интересам Грузии, считает политолог Васо Капанадзе 28.11.2024, Sputnik Грузия

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Однозначно положительно оцениваю кандидатуру Кавелашвили, так как он настоящий патриот свой страны. Все его заявления всегда говорили о том, что он готов верно служить национальным интересам Грузии", – отметил Капанадзе.Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" единогласно поддержал кандидатуру Михаила Кавелашвили на пост президента. Решение на брифинге озвучил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

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