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Снегопад на западе Грузии – десятки тысяч абонентов остались без электричества

Снегопад на западе Грузии – десятки тысяч абонентов остались без электричества

Sputnik Грузия

Специальные группы в течение всего дня стараются решить проблему с подачей электроэнергии 28.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Обильный снегопад создал проблемы с подачей электроэнергии в регионе Имерети на западе Грузии – без света остаются до 70,7 тысячи абонентов, говорится в сообщении администрации края Имерети. Специальные группы в течение всего дня стараются решить проблему с подачей электроэнергии. Кроме того, в высокогорных селах региона у населения возникли проблемы с передвижением, так как дороги завалило снегом. На данный момент дороги активно расчищают от снежного покрова. Всю ночь работала спецтехника как в муниципалитетах, так и в направлении сел. Из-за сильного снегопада работы по уборке возобновились утром. Также в результате сильного дождя в Кутаиси, Цкалтубо, Вани, Багдати, Терджоле, Зестафони и Самтредиа затоплены улицы, приусадебные участки и дворы, сельскохозяйственные угодья и первые этажи около 40 жилых домов. Между тем оползневые процессы из-за обильных осадков возникли в Вани, Самтредиа, Багдати и Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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