https://sputnik-georgia.ru/20241128/stolitsa-gruzii-gotovitsya-k-prazdnovaniyu-novogo-goda---video-291122529.html
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года – видео
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года – видео
Sputnik Грузия
Новогодние мероприятия в Тбилиси пройдут с 13 декабря по 7 января, объявил мэр Каха Каладзе. Подробнее – в видео Sputnik Грузия 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T14:26+0400
2024-11-28T14:26+0400
2024-11-28T15:10+0400
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К празднованию на пл. Орбелиани и в парке Деда Эна добавится огромный каток на парковке Дома юстиции, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году, а еще откроются новогодние ярмарки.
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общество, грузия, тбилиси, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, каха каладзе, новый год, видео
общество, грузия, тбилиси, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, каха каладзе, новый год, видео
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года – видео
14:26 28.11.2024 (обновлено: 15:10 28.11.2024)
Новогодние мероприятия в Тбилиси пройдут с 13 декабря по 7 января, объявил мэр Каха Каладзе. Подробнее – в видео Sputnik Грузия
К празднованию на пл. Орбелиани и в парке Деда Эна добавится огромный каток на парковке Дома юстиции, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году, а еще откроются новогодние ярмарки.