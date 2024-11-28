https://sputnik-georgia.ru/20241128/stolitsa-gruzii-gotovitsya-k-prazdnovaniyu-novogo-goda---video-291122529.html

Столица Грузии готовится к празднованию Нового года – видео

Столица Грузии готовится к празднованию Нового года – видео

Sputnik Грузия

Новогодние мероприятия в Тбилиси пройдут с 13 декабря по 7 января, объявил мэр Каха Каладзе. Подробнее – в видео Sputnik Грузия 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T14:26+0400

2024-11-28T14:26+0400

2024-11-28T15:10+0400

общество

грузия

тбилиси

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

каха каладзе

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1c/291121791_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ce902033e9c13e5141a67acc698ccf52.jpg

К празднованию на пл. Орбелиани и в парке Деда Эна добавится огромный каток на парковке Дома юстиции, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году, а еще откроются новогодние ярмарки.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, тбилиси, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, каха каладзе, новый год, видео