https://sputnik-georgia.ru/20241128/v-gruzii-menyaetsya-nomer-goryachey-linii-agentstva-po-monitoringu-zhivotnykh-291111964.html

В Грузии меняется номер горячей линии Агентства по мониторингу животных

В Грузии меняется номер горячей линии Агентства по мониторингу животных

Sputnik Грузия

Раньше, чтобы связаться с Агентством мониторинга животных, нужно было звонить на номер горячей линии 242 14 24 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Горячая линия Агентства по мониторингу животных с целью более оперативного и эффективного обслуживания граждан присоединилась к горячей линии Центра управления общественной безопасностью "112", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе . Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Это означает, что в Агентстве будет постоянная, круглосуточная поддержка "112" и возможность технических сбоев при непрерывной работе горячей линии будет исключена. В этом плане были определенные проблемы, которые доставляли большой дискомфорт жителям столицы", - сказал Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, в единую базу включат систему приема сообщений, ведения дела, исполнения и перемещения экипажей, что повысит эффективность деятельности ведомства. Мэр столицы поблагодарил представителей МВД и "112" за сотрудничество. Раньше, чтобы связаться с Агентством мониторинга животных, нужно было звонить на номер горячей линии 242 14 24. Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и в других чрезвычайных ситуациях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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