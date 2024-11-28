https://sputnik-georgia.ru/20241128/v-gruzii-menyaetsya-nomer-goryachey-linii-agentstva-po-monitoringu-zhivotnykh-291111964.html
В Грузии меняется номер горячей линии Агентства по мониторингу животных
В Грузии меняется номер горячей линии Агентства по мониторингу животных
Sputnik Грузия
Раньше, чтобы связаться с Агентством мониторинга животных, нужно было звонить на номер горячей линии 242 14 24 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T10:51+0400
2024-11-28T10:51+0400
2024-11-28T10:51+0400
каха каладзе
тбилиси
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259792055_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_be4a14692e7699437c6dac868f94e228.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Горячая линия Агентства по мониторингу животных с целью более оперативного и эффективного обслуживания граждан присоединилась к горячей линии Центра управления общественной безопасностью "112", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе . Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Это означает, что в Агентстве будет постоянная, круглосуточная поддержка "112" и возможность технических сбоев при непрерывной работе горячей линии будет исключена. В этом плане были определенные проблемы, которые доставляли большой дискомфорт жителям столицы", - сказал Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, в единую базу включат систему приема сообщений, ведения дела, исполнения и перемещения экипажей, что повысит эффективность деятельности ведомства. Мэр столицы поблагодарил представителей МВД и "112" за сотрудничество. Раньше, чтобы связаться с Агентством мониторинга животных, нужно было звонить на номер горячей линии 242 14 24. Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и в других чрезвычайных ситуациях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259792055_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_42f2d9d4a429dc019ed9ccd5578bff69.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
В Грузии меняется номер горячей линии Агентства по мониторингу животных
Раньше, чтобы связаться с Агентством мониторинга животных, нужно было звонить на номер горячей линии 242 14 24
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Горячая линия Агентства по мониторингу животных с целью более оперативного и эффективного обслуживания граждан присоединилась к горячей линии Центра управления общественной безопасностью "112", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе .
"Это означает, что в Агентстве будет постоянная, круглосуточная поддержка "112" и возможность технических сбоев при непрерывной работе горячей линии будет исключена. В этом плане были определенные проблемы, которые доставляли большой дискомфорт жителям столицы", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, в единую базу включат систему приема сообщений, ведения дела, исполнения и перемещения экипажей, что повысит эффективность деятельности ведомства.
Мэр столицы поблагодарил представителей МВД и "112" за сотрудничество.
Раньше, чтобы связаться с Агентством мониторинга животных, нужно было звонить на номер горячей линии 242 14 24.
Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и в других чрезвычайных ситуациях.