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В Грузии защитят права арендодателей
В Грузии защитят права арендодателей
Sputnik Грузия
Многие собственники жалуются, что не могут выселить квартирантов, которые не платят за жилье, так как судебные рассмотрения длятся годами 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии планирует внедрить новый сервис, который защитит права собственников недвижимости в случае нарушения арендатором договора об аренде, говорится в программе правительства на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Программа на этом этапе рассматривается на профильных комитетах. Уже 28 ноября парламент Грузии должен рассмотреть вопрос выражения доверия новому правительству во главе с кандидатом на пост премьер-министра Грузии Ираклием Кобахидзе и его программе. Новая услуга, которая будет называться "Регистрация возмездного договора", предусматривает защиту и восстановление прав собственника в случае их нарушения при возмездном договоре, в том числе договоре об аренде. Согласно новшеству, требование собственника о выплате средств или восстановлении его права собственности, когда арендатор не платит арендную плату и отказывается покидать квартиру или другую недвижимость, может быть удовлетворено без судебного решения. Вопрос выселения в Грузии является одним самых из актуальных, на фоне большого числа жилья, сдаваемого в аренду, спрос на которое в городах растет с каждым годом. Многие собственники жалуются, что не могут выселить арендующих жилье, которые не платят за квартиру, так как судебные рассмотрения по делу занимают годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
В Грузии защитят права арендодателей
09:01 28.11.2024 (обновлено: 13:07 28.11.2024)
Многие собственники жалуются, что не могут выселить квартирантов, которые не платят за жилье, так как судебные рассмотрения длятся годами
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии планирует внедрить новый сервис, который защитит права собственников недвижимости в случае нарушения арендатором договора об аренде, говорится в программе правительства на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе".
Программа на этом этапе рассматривается на профильных комитетах. Уже 28 ноября парламент Грузии должен рассмотреть вопрос выражения доверия новому правительству во главе с кандидатом на пост премьер-министра Грузии Ираклием Кобахидзе и его программе.
Новая услуга, которая будет называться "Регистрация возмездного договора", предусматривает защиту и восстановление прав собственника в случае их нарушения при возмездном договоре, в том числе договоре об аренде.
Согласно новшеству, требование собственника о выплате средств или восстановлении его права собственности, когда арендатор не платит арендную плату и отказывается покидать квартиру или другую недвижимость, может быть удовлетворено без судебного решения.
Вопрос выселения в Грузии является одним самых из актуальных, на фоне большого числа жилья, сдаваемого в аренду, спрос на которое в городах растет с каждым годом.
Многие собственники жалуются, что не могут выселить арендующих жилье, которые не платят за квартиру, так как судебные рассмотрения по делу занимают годы.