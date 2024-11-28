https://sputnik-georgia.ru/20241128/v-gruzii-zaschityat-prava-sobstvennikov-sdayuschikh-nedvizhimost-v-arendu-291115070.html

В Грузии защитят права арендодателей

В Грузии защитят права арендодателей

Sputnik Грузия

Многие собственники жалуются, что не могут выселить квартирантов, которые не платят за жилье, так как судебные рассмотрения длятся годами 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T09:01+0400

2024-11-28T09:01+0400

2024-11-28T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии планирует внедрить новый сервис, который защитит права собственников недвижимости в случае нарушения арендатором договора об аренде, говорится в программе правительства на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Программа на этом этапе рассматривается на профильных комитетах. Уже 28 ноября парламент Грузии должен рассмотреть вопрос выражения доверия новому правительству во главе с кандидатом на пост премьер-министра Грузии Ираклием Кобахидзе и его программе. Новая услуга, которая будет называться "Регистрация возмездного договора", предусматривает защиту и восстановление прав собственника в случае их нарушения при возмездном договоре, в том числе договоре об аренде. Согласно новшеству, требование собственника о выплате средств или восстановлении его права собственности, когда арендатор не платит арендную плату и отказывается покидать квартиру или другую недвижимость, может быть удовлетворено без судебного решения. Вопрос выселения в Грузии является одним самых из актуальных, на фоне большого числа жилья, сдаваемого в аренду, спрос на которое в городах растет с каждым годом. Многие собственники жалуются, что не могут выселить арендующих жилье, которые не платят за квартиру, так как судебные рассмотрения по делу занимают годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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