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В международном аэропорту Кутаиси появились новые технологии – видео
В международном аэропорту Кутаиси появились новые технологии – видео
Sputnik Грузия
Система E-Gate запущена в тестовом режиме в международном аэропорту Кутаиси в регионе Имерети в Западной Грузии. 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T20:02+0400
2024-11-28T20:02+0400
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E-Gate – это автоматизированная система посадки, при которой пассажир прикладывает посадочный талон на считыватель, после чего турникет автоматически открывает ему проход.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, путешествия, кутаисский международный аэропорт, видео
В международном аэропорту Кутаиси появились новые технологии – видео
20:02 28.11.2024 (обновлено: 20:23 28.11.2024)
Система E-Gate запущена в тестовом режиме в международном аэропорту Кутаиси в регионе Имерети в Западной Грузии.
E-Gate – это автоматизированная система посадки, при которой пассажир прикладывает посадочный талон на считыватель, после чего турникет автоматически открывает ему проход.