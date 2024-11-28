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В международном аэропорту Кутаиси появились новые технологии – видео

В международном аэропорту Кутаиси появились новые технологии – видео

Sputnik Грузия

Система E-Gate запущена в тестовом режиме в международном аэропорту Кутаиси в регионе Имерети в Западной Грузии. 28.11.2024, Sputnik Грузия

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E-Gate – это автоматизированная система посадки, при которой пассажир прикладывает посадочный талон на считыватель, после чего турникет автоматически открывает ему проход.

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