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В Тбилиси участились случаи отравления газом с наступлением холодов – видео
В Тбилиси участились случаи отравления газом с наступлением холодов – видео
Sputnik Грузия
Одиннадцать человек отравились угарным газом всего лишь за одни сутки в Тбилиси. Подробнее – в видео Sputnik 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T14:35+0400
2024-11-28T14:35+0400
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Проблема снова стала актуальной с наступлением холодов и активным использованием газовых нагревателей. За текущий год, по данным “Тбилиси Энерджи”, от интоксикации газом погибли трое и отравились 25 человек.В основном, причиной была утечка газа из устройств с открытыми камерами сгорания в закрытых помещениях.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, энергетика грузии, газ, энергетика, тбилиси, происшествия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, энергетика грузии, газ, энергетика, тбилиси, происшествия, видео
В Тбилиси участились случаи отравления газом с наступлением холодов – видео
14:35 28.11.2024 (обновлено: 15:07 28.11.2024)
Одиннадцать человек отравились угарным газом всего лишь за одни сутки в Тбилиси. Подробнее – в видео Sputnik
Проблема снова стала актуальной с наступлением холодов и активным использованием газовых нагревателей. За текущий год, по данным “Тбилиси Энерджи”, от интоксикации газом погибли трое и отравились 25 человек.
В основном, причиной была утечка газа из устройств с открытыми камерами сгорания в закрытых помещениях.