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В Тбилиси участились случаи отравления газом с наступлением холодов – видео

В Тбилиси участились случаи отравления газом с наступлением холодов – видео

Sputnik Грузия

Одиннадцать человек отравились угарным газом всего лишь за одни сутки в Тбилиси. Подробнее – в видео Sputnik 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T14:35+0400

2024-11-28T14:35+0400

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Проблема снова стала актуальной с наступлением холодов и активным использованием газовых нагревателей. За текущий год, по данным “Тбилиси Энерджи”, от интоксикации газом погибли трое и отравились 25 человек.В основном, причиной была утечка газа из устройств с открытыми камерами сгорания в закрытых помещениях.

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