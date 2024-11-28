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Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают более двух тысяч большегрузов

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают более двух тысяч большегрузов

Sputnik Грузия

В четверг, 28 ноября, Служба доходов Грузии заявила о приостановке работы ТПП "Казбеги" из-за сложных метеорологических условий в Дарьяльском ущелье 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T19:25+0400

2024-11-28T19:25+0400

2024-11-28T19:25+0400

грузия

новости

общество

дарьяльское ущелье

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Более двух тысяч грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. В четверг, 28 ноября, Служба доходов Грузии заявила о приостановке работы ТПП "Казбеги" из-за сложных метеорологических условий в Дарьяльском ущелье. Проезд большегрузов через границу был ограничен с вечера понедельника, 25 ноября. Всего в электронной очереди вечером во вторник зарегистрирован 2 281 грузовик. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, дарьяльское ущелье, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге