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Зурабишвили перешла на сторону тех, кому противостояла – специалист МГИМО

Зурабишвили перешла на сторону тех, кому противостояла – специалист МГИМО

Sputnik Грузия

Продвижение Саломе Зурабишвили в президентской гонке 2018 года – одна из самых главных ошибок, совершенных правящей партией "Грузинская мечта", считает... 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T15:28+0400

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Саломе Зурабишвили в итоге не просто вступила в конфликт с правящей партией "Грузинская мечта", но и перешла на сторону тех, кому противостояла в президентской гонке. Думаю, что главное ожидание "Мечты" от нового президента – это его подконтрольность партии и его предсказуемость", - заявил Силаев.Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" единогласно поддержал кандидатуру Михаила Кавелашвили на пост президента. Решение на брифинге озвучил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.Срок полномочий пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря. Она была избрана президентом в 2018 году благодаря поддержке правящей партии "Грузинская мечта", с которой спустя несколько лет начала открыто конфликтовать.

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