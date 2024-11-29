https://sputnik-georgia.ru/20241129/aktsiya-protesta-v-tsentre-tbilisi---poslednie-novosti-291148863.html

Акция протеста в центре Тбилиси - последние новости

Акция протеста в центре Тбилиси - последние новости

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Восстановлено движение автомобилей по проспекту Руставели в центре Тбилиси, где в ночь на пятницу прошла масштабная акция протеста... 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T08:48+0400

2024-11-29T08:48+0400

2024-11-29T10:07+0400

грузия

новости

тбилиси

политика

парламент грузии

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291146568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0855b3597a9985e2e9261c06fb155462.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Восстановлено движение автомобилей по проспекту Руставели в центре Тбилиси, где в ночь на пятницу прошла масштабная акция протеста, несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.В парламенте Грузии, который расположен на проспекте Руставели, введен красный уровень безопасности - в здание не будет допущено "ни одно лицо, кроме лиц, определенных главой аппарата парламента в соответствии со спецификой угрозы и необходимостью ее избежать".На проспекте Руставели ведутся очистительные работы. В настоящее время официально неизвестно, сколько человек было задержано и сколько пострадало во время акции протеста. По данным СМИ, среди пострадавших 18 полицейских. Оппозиционные лидеры призывают всех несогласных с решением властей вновь собраться около здания парламента в Тбилиси в пятницу в 19:00. Хронология акцииАкция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства.В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи".МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета.Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция завершилась под утро. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, политика, парламент грузии, происшествия