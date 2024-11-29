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Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси - МВД

Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси - МВД

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Тридцать два сотрудника министерства внутренних дел получили ранения во время акции протеста в центре Тбилиси несогласных с решением... 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T09:45+0400

2024-11-29T09:45+0400

2024-11-29T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Тридцать два сотрудника министерства внутренних дел получили ранения во время акции протеста в центре Тбилиси несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, говорится в заявлении ведомства. Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и и решили отказаться от получения грантов для правительства. На данный момент в медицинском учреждении остается один сотрудник правоохранительных органов, отметили в ведомстве."Во время проведения акции со стороны некоторых ее участников неоднократно предпринимались провокационные действия. МВД несколько раз призывало организаторов собрания и агрессивные группы выражать протест в рамках закона, однако они не подчинялись указаниям полиции, оскорбляли их словесно и вступали в физическое противостояние", - сказано в заявлении. В МВД сообщили и о поведении протестующих на проспекте Руставели."В прямых эфирах различных СМИ было четко видно, как участники акции повреждали инфраструктуру, дорожное покрытие, камеры видеонаблюдения. В течение ночи участники акции поджигали неопределенные предметы на проспекте Руставели, возводили баррикады, наносили ущерб как имуществу муниципалитета Тбилиси, так и частным объектам", - отмечено в заявлении.В ведомстве указали и причину применения спецсредств против протестующих. "Они бросали в полицию стеклянные бутылки, камни, металлические предметы и пиротехнику. С целью пресечения этих насильственных действий Министерство внутренних дел неоднократно применяло специальные средства, разрешенные законом. Перед применением специальных средств участников собрания предварительно предупреждали", - заявили в МВД. Хронология акцииАкция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства.В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи".МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета.Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция завершилась под утро.Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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