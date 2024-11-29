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Грузия в числе самых популярных направлений среди туристов в 2025 году
Грузия в числе самых популярных направлений среди туристов в 2025 году
Sputnik Грузия
Flashpack представляет собой платформу для планирования туров и путешествий для индивидуальных путешественников 29.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-29T11:58+0400
2024-11-29T11:58+0400
2024-11-29T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузия вошла в топ-10 популярных направлений, забронированных путешественниками в 2025 году на международной платформе Fashpack, сообщили в Национальной администрации туризма. Flashpack представляет собой платформу для планирования туров и путешествий для индивидуальных путешественников. Возраст пользователей – от 30 до 49 лет. Компания базируется в Великобритании. В число 10 самых популярных направлений также вошли Шри-Ланка, Япония, Финляндия, остров Борнео, Таиланд, Филиппины, Коста-Рика, Новая Зеландия и Гватемала. На платформе представлено более 40 стран, где можно забронировать различные туры. Платформа содержит информацию об интересных туристических местах, туристических мероприятиях и местной кухне каждой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, туризм
Грузия в числе самых популярных направлений среди туристов в 2025 году
Flashpack представляет собой платформу для планирования туров и путешествий для индивидуальных путешественников
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузия вошла в топ-10 популярных направлений, забронированных путешественниками в 2025 году на международной платформе Fashpack, сообщили в Национальной администрации туризма.
Flashpack
представляет собой платформу для планирования туров и путешествий для индивидуальных путешественников. Возраст пользователей – от 30 до 49 лет. Компания базируется в Великобритании.
В число 10 самых популярных направлений также вошли Шри-Ланка, Япония, Финляндия, остров Борнео, Таиланд, Филиппины, Коста-Рика, Новая Зеландия и Гватемала.
На платформе представлено более 40 стран, где можно забронировать различные туры. Платформа содержит информацию об интересных туристических местах, туристических мероприятиях и местной кухне каждой страны.