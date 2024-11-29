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Поджоги, погромы, драки: протесты в Тбилиси в фото
Поджоги, погромы, драки: протесты в Тбилиси в фото
Sputnik Грузия
После решения властей Грузии отложить открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года в Тбилиси и других городах начались массовые протесты. Смотрите в... 29.11.2024, Sputnik Грузия
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Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства.В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи".
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, акции протеста, акция протеста, протест, фото

Поджоги, погромы, драки: протесты в Тбилиси в фото

13:29 29.11.2024 (обновлено: 14:29 29.11.2024)
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После решения властей Грузии отложить открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года в Тбилиси и других городах начались массовые протесты. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки противостояния
Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства.
В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи".
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
1/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
2/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
3/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
4/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
5/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
6/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
7/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
8/22
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
9/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
10/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
11/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
12/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
13/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
14/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
15/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
16/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
17/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
18/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
19/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
20/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
21/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ. - Sputnik Грузия
22/22
© photo: Sputnik

В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.

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