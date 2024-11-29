Поджоги, погромы, драки: протесты в Тбилиси в фото
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.
В Тбилиси начались стихийные акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. Люди вышли к парламенту Грузии на проспекте Руставели, начались беспорядки, против собравшихся были применены водометы, слезоточивый газ, протестующих разгонял спецназ.