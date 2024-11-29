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Поджоги, погромы, драки: протесты в Тбилиси в фото

Поджоги, погромы, драки: протесты в Тбилиси в фото

Sputnik Грузия

После решения властей Грузии отложить открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года в Тбилиси и других городах начались массовые протесты. Смотрите в... 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T13:29+0400

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Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства.В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи".

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