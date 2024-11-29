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Сколько человек задержали на акции протеста в центре Тбилиси - заявление МВД

Сколько человек задержали на акции протеста в центре Тбилиси - заявление МВД

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Полиция задержала 43 человек на акции протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие... 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T09:59+0400

2024-11-29T09:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Полиция задержала 43 человек на акции протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз в центре Тбилиси, говорится в заявлении МВД Грузии. Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства."Во время акции за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство, предусмотренные статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, было задержано 43 человека", - сказано в заявлении МВД.

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