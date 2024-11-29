Тбилисский кинофестиваль стартует в столице с 1 декабря
© Courtesy of Tbilisi International Film FestivalНаграды "Золотой Прометей" и "Серебряный Прометей" на Тбилисском международном кинофестивале
© Courtesy of Tbilisi International Film Festival
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В этом году традиционная секция "Грузинская панорама" объединит фильмы четырех категорий
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Тбилисский международный кинофестиваль уже в 25 раз пройдет в столице с 1 по 8 декабря, сообщил грузинский центр киноискусства "Прометей" – организатор мероприятия.
Фестиваль откроет дебютный художественный фильм грузинского режиссера, продюсера и оператора Тато Котетишвили "Чистая электроэнергия".
В этом году традиционная секция "Грузинская панорама" объединит фильмы четырех категорий. В программе будут представлены пять полнометражных и 15 короткометражных игровых фильмов, а также шесть полнометражных и девять короткометражных документальных фильмов.
Жюри вручит четыре "Золотых Прометея" в каждой номинации. Кроме конкурсной программы организаторы представят лучшие европейские и международные картины 2024 года. Среди них фильм знаменитого испанского режиссера Педро Альмодовара "Комната по соседству".
"Несмотря на проблемы с финансированием, на фестивале представлены фильмы практически со всех стран Европы", – рассказал директор кинофестиваля Гага Чхеидзе.
Картины будут показывать в кинотеатре "Амирани" с 11 часов в течение восьми дней. Кроме того, в рамках кинофестиваля покажут студенческие работы.
В состав жюри конкурсной программы художественных фильмов вошел турецкий режиссер Зеки Демиркубуз, известный по фильмам "Тошнота", "Зависть", "Третья страница" и "Признание".
На Тбилисском международном кинофестивале с этого года учреждена номинация "Лучшая операторская работа" в конкурсной секции грузинских полнометражных художественных фильмов.
Тбилисский международный кинофестиваль был основан в 2000 году. В течение первых двух лет он проходил в рамках фестиваля искусств "Сачукари" ("Подарок"), у которого было много спонсоров и сторонников, поэтому программа кинофестиваля была очень разнообразной и интересной.
В 2002 году "Сачукари" оказался под угрозой закрытия, поэтому несколько соратников (Гага Чхеидзе, Нино Анджапаридзе, Лаша Бакрадзе, Давид Бухрикидзе, Бесик Данелия, Гуга Котетишвили, Гага Ломидзе и Георгий Каджришвили) основали центр киноискусства "Прометей", чтобы сохранить кинофестиваль. В 2002 году Центр киноискусств "Прометей" провел кинофестиваль самостоятельно.
Со временем "Прометей" смог заинтересовать своей деятельностью государственные структуры. В 2004 году Тбилисский международный кинофестиваль финансировался Национальным центром кинематографии Грузии совместно с частными спонсорами, а в последующие годы к киноцентру присоединились мэрия Тбилиси и Министерство культуры.
Основная цель кинофестиваля – познакомить зрителей с новыми художественными произведениями мирового и грузинского кинематографа, новыми тенденциями мирового кинематографа и способствовать развитию грузинской киноиндустрии.
Профессиональные встречи, мастер-классы, ретроспективы, ежегодно проводимые в рамках фестиваля, стимулируют развитие таланта и творческого видения молодых кинематографистов.
Проблемы с финансирование у кинофестиваля возникли с 2022 года, когда Минкульт принял решение не финансировать мероприятие.
В марте 2022 года министерство культуры провело конкурс "Способствование международных фестивалей и мастер-классов".
Центр киноискусства "Прометей", который является организатором Тбилисского кинофестиваля, принял участие в конкурсе, однако по решению комиссии не был профинансирован.