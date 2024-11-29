https://sputnik-georgia.ru/20241129/v-parlamente-gruzii-obyavlen-vysshiy-krasnyy-uroven-bezopasnosti-291157954.html

В парламенте Грузии объявлен высший, "красный", уровень безопасности

В парламенте Грузии объявлен высший, "красный", уровень безопасности

Sputnik Грузия

Решение о введении высшего уровня безопасности было принято на фоне протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие... 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T18:41+0400

2024-11-29T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Высший, "красный", уровень безопасности и будет действовать в парламенте Грузии с 29 ноября, говорится в заявлении пресс-службы. "Красный" уровень безопасности предполагает запрет на вход в здание парламента всех, кроме лиц, допуск которым выдает глава аппарата парламента, и самих депутатов. Парламент Грузии на следующей неделе приступает к рассмотрению вопроса изменений в государственный бюджет страны 2024 года и утверждения госбюджета на 2025 год. Решение о введении высшего уровня безопасности было принято на фоне протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Хронология акции Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства. В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи". МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета. Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция завершилась под утро. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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