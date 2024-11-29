https://sputnik-georgia.ru/20241129/verkhniy-lars-segodnya-doroga-dlya-legkovykh-avtobiley-otkrylas-291158486.html

Верхний Ларс сегодня: дорога для легковых автомобилей открылась

Верхний Ларс сегодня: дорога для легковых автомобилей открылась

Sputnik Грузия

Движение на участке Коби-Гудаури возможно только через противолавинные тоннели без остановок 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T19:39+0400

2024-11-29T19:39+0400

2024-11-29T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы открылась для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за гололеда. Движение на участке Коби-Гудаури возможно только через противолавинные тоннели без остановок. О возобновлении работы таможенного пропускного пункта, закрытого из-за сложной метеорологической обстановки в Дарьяльском ущелье, не сообщалось. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге