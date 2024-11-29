https://sputnik-georgia.ru/20241129/vlasti-gruzii-pytayutsya-svesti-do-minimuma-shantazh-svyazannyy-s-integratsiey-v-es--deputat-291153573.html

Власти Грузии пытаются свести до минимума шантаж, связанный с интеграцией в ЕС – депутат

Власти Грузии пытаются свести до минимума шантаж, связанный с интеграцией в ЕС – депутат

Sputnik Грузия

На пути евроинтеграции Грузии происходят два параллельных процесса, сказал Кадагишвили 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T13:48+0400

2024-11-29T13:48+0400

2024-11-29T14:11+0400

грузия

политика

новости

ираклий кадагишвили

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288785810_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_97468805d81c5d914a13628e9472eac5.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз связано лишь с тем, чтобы минимизировать политический шантаж на пути страны в ЕС, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили. Решение правящей команды накануне озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он пояснил, что Грузия продолжит работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, и к концу 2028 года страна с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.По его словам, на пути евроинтеграции Грузии происходят два параллельных процесса. Один из них, как отметил депутат, это материальная сторона, то есть то, что Грузия делает как государство, чтобы приблизиться к стандартам ЕС. "Мы видим, что в этом плане Грузия сохраняет лидирующие позиции среди всех стран-кандидатов. Наши реформы, экономика, политика, многие аспекты продвигаются вперед шаг за шагом и приближаются к европейским стандартам", - заявил Кадагишвили. Об этом, по словам политика, говорят официальные оценочные документы и отчеты Евросоюза. "Второй процесс – это чисто политический процесс, направленный на то, чтобы каким-то образом в этой стране произошла смена власти путем внешнего вмешательства. Именно этому приносится в жертву благородное дело и идея сближения с ЕС", - подчеркнул Кадагишвили. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Украина и Молдова в июне 2025 года перешли на следующий этап сближения с ЕС – на этап переговоров, а властям Грузии было заявлено, что из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс евроинтеграции страны де-факто приостановлен. Решение властей премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе