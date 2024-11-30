https://sputnik-georgia.ru/20241130/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-oktyabr-291162020.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за октябрь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за октябрь

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2024 года внесли сферы строительства, финансово-страховой деятельности, транспорта, обрабатывающей... 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T09:01+0400

2024-11-30T09:01+0400

2024-11-30T10:27+0400

экономика

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2024 года внесли сферы строительства, финансово-страховой деятельности, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, а также торговли. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным за январь-октябрь 2024 года, экспорт вырос на 7,4%, а импорт вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,8 тысячи новых предприятий, на 6,8% больше, чем в сентябре прошлого года. По данным, рост в основном обусловлен ростом регистрации индивидуальных предпринимателей. Надо отметить, что рост наблюдается как среди регистрации местных, так и иностранных индивидуальных предпринимателей. По информации Тодрадзе, в сфере строительства рост связан с объемом строительства жилых и нежилых зданий-сооружений, а также ростом специализированного. В октябре 2024 года примерно на 43% вырос импорт стройматериалов, в том числе на 17% вырос импорт цемента и клинкера. В обрабатывающей промышленности связан с металлургическим производством, в основном увеличением объема производства ферросплавов, чугуна и стали. Тут же стоит отметить, что показатель экспорта ферросиликомарганца вырос почти в 25 раз. Основными направлениями являются Турция и США. В секторе транспорта и складирования рост был связан с работой трубопроводов, воздушного транспорта, а также транспортной обработки грузов. Рост в сфере торговли был связан в основном с оптовой торговлей металлами и металлическими рудами и розничной торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика