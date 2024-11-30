https://sputnik-georgia.ru/20241130/gosdep-ssha-obyasnil-prichinu-priostanovleniya-strategicheskogo-partnerstva-s-gruziey-291179202.html

Госдеп США объяснил причину приостановления стратегического партнерства с Грузией

Госдеп США объяснил причину приостановления стратегического партнерства с Грузией

Sputnik Грузия

Департамент отмечает, что решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит ее обещанию грузинскому народу 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T23:54+0400

2024-11-30T23:54+0400

2024-12-01T00:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Решение о приостановлении стратегического партнерства США с Грузией обусловлено нарушением грузинскими властями основных принципов этого соглашения, говорится в заявлении американского Госдепа.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Стратегическое партнерство Грузии и США приостановлено. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.Государственный департамент отмечает, что решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит ее обещанию грузинскому народу, закрепленному в Конституции, – добиваться полной интеграции в Европейский союз и НАТО. "Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой", - говорится в заявлении. Соединенные Штаты также осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, стремящихся защитить свои права на свободу собраний и на выражение мнений, включая свободу мирного протеста. Власти Грузии 28 ноября приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После чего в стране начались акции протеста. По словам протестующих, Грузия свернула с европейского курса, что для них неприемлемо. Протест оппозиции поддержали часть сотрудников госструктур, частных организаций и известные общественные деятели. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Премьер утверждает, что Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе. Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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