https://sputnik-georgia.ru/20241130/kakoy-budet-pogoda-na-vykhodnye-v-gruzii-291172390.html

Какой будет погода на выходные в Грузии

Какой будет погода на выходные в Грузии

Sputnik Грузия

В Тбилиси будет без осадков практически все выходные 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T12:09+0400

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батуми

западная грузия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют потепление на западе страны и холодную безоблачную погоду на востоке до 2 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси будет без осадков практически все выходные, однако уже в ночь на 2 декабря ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем поднимется до +7...+9 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) синоптики прогнозируют потепление. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Самтредия, Мартвили, Озургети) в ближайшие три дня ожидается также без осадков. Воздух прогреется до +10...+15 градусов. Безоблачная погода будет и в горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло). Температура воздуха составит +7...+10 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) также без осадков, но холоднее. Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов тепла. В регионах Шида Картли и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют безоблачную погоду и днем до +10...+15 градусов тепла.В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) также ожидается без осадков, но к 2 декабря погода ухудшится и будет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +4...+9 градусов тепла. А вот в горах восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури и Омало) морозы. Температура будет -4...+1 градус. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, тбилиси, батуми, западная грузия, национальное агентство окружающей среды