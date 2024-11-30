https://sputnik-georgia.ru/20241130/kurs-lari-na-subbotu--27794-gel1-291170520.html

Курс лари на субботу – 2,7794 GEL/$1

Курс лари на субботу – 2,7794 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0376 лари по отношению к доллару 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T09:48+0400

2024-11-30T09:48+0400

2024-11-30T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 ноября в размере 2,7794 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0376 лари по отношению к доллару.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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