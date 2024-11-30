https://sputnik-georgia.ru/20241130/ssha-prekratili-strategicheskoe-partnerstvo-s-gruziey-291178785.html

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – пресс-секретарь Госдепа

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – пресс-секретарь Госдепа

Sputnik Грузия

Страны подписали хартию о стратегическом партнерстве в 2009 году 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T23:13+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – об этом в субботу заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.Власти Грузии 28 ноября приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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