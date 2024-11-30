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США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – пресс-секретарь Госдепа
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – пресс-секретарь Госдепа
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Страны подписали хартию о стратегическом партнерстве в 2009 году 30.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – об этом в субботу заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.Власти Грузии 28 ноября приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – пресс-секретарь Госдепа
23:13 30.11.2024 (обновлено: 00:02 01.12.2024)
Страны подписали хартию о стратегическом партнерстве в 2009 году
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – об этом в субботу заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Власти Грузии 28 ноября приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.
"США и ЕС сожалеют о решении "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС. Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, справедливо протестующих против предательства их конституции – ЕС является оплотом против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией", - написал Мэтью Миллер.
Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.