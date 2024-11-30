https://sputnik-georgia.ru/20241130/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-rossiyu-otkryta-291175350.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта
Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта
Sputnik Грузия
На данный момент движение по всей трассе свободно, отмечают в департаменте автодорог 30.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-30T17:33+0400
2024-11-30T17:33+0400
2024-11-30T17:34+0400
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
ситуация на дорогах грузии
департамент автомобильных дорог
армения
общество
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/16/248491658_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_2cf46916ddf47c85fd26bd46916cb129.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Все ограничения для передвижения транспорта на участке Коби-Гудаури сняты, заработал и таможенно-пропускной пункт на границе Грузии и России. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным Департамента автомобильных дорог, движение на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс возможно только через противолавинные тоннели. Транспорт с прицепом и полуприцепом, а также автобусы пропускают через тоннели в одностороннем порядке, по очереди в каждом направлении. На данный момент движение по всей трассе свободно. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" также восстановил работу с полной нагрузкой. Все процедуры про прохождению границы людей и грузов осуществляются в обычном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/16/248491658_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_bbe6ab686f62ed61300cdc771c8f0ee1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог, армения, общество, новости, грузия
верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог, армения, общество, новости, грузия
Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта
17:33 30.11.2024 (обновлено: 17:34 30.11.2024)
На данный момент движение по всей трассе свободно, отмечают в департаменте автодорог
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Все ограничения для передвижения транспорта на участке Коби-Гудаури сняты, заработал и таможенно-пропускной пункт на границе Грузии и России.
По данным Департамента автомобильных дорог, движение на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс возможно только через противолавинные тоннели.
Транспорт с прицепом и полуприцепом, а также автобусы пропускают через тоннели в одностороннем порядке, по очереди в каждом направлении. На данный момент движение по всей трассе свободно.
Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" также восстановил работу с полной нагрузкой. Все процедуры про прохождению границы людей и грузов осуществляются в обычном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.