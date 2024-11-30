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Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта

Sputnik Грузия

На данный момент движение по всей трассе свободно, отмечают в департаменте автодорог 30.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Все ограничения для передвижения транспорта на участке Коби-Гудаури сняты, заработал и таможенно-пропускной пункт на границе Грузии и России. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным Департамента автомобильных дорог, движение на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс возможно только через противолавинные тоннели. Транспорт с прицепом и полуприцепом, а также автобусы пропускают через тоннели в одностороннем порядке, по очереди в каждом направлении. На данный момент движение по всей трассе свободно. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" также восстановил работу с полной нагрузкой. Все процедуры про прохождению границы людей и грузов осуществляются в обычном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог, армения, общество, новости, грузия