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Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают до трех тысяч большегрузов

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают до трех тысяч большегрузов

Sputnik Грузия

Проезд большегрузов через границу был ограничен с вечера понедельника 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T16:49+0400

2024-11-30T16:49+0400

2024-11-30T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Около трех тысяч грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проезд большегрузов через границу был ограничен с вечера понедельника, 25 ноября. Уже 29 ноября движение было открыто для легковых автомобилей. Закрытый с 28 ноября таможенно-пропускной пункт возобновил работу спустя два дня. Всего в электронной очереди вечером во вторник зарегистрировано 2 912 грузовиков. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, армения, северная осетия, верхний ларс