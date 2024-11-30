https://sputnik-georgia.ru/20241130/zurabishvili-otkazyvaetsya-pokidat-post-prezidenta-gruzii-291178583.html

Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии

Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии

Sputnik Грузия

Своего кандидата в президенты уже представила правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T22:56+0400

2024-11-30T22:56+0400

2024-11-30T23:13+0400

президент грузии

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии даже после избрания ее преемника. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Выборы пятого президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря, тогда же официально будут прекращены полномочия Зурабишвили. Президент избирается сроком на пять лет. Избирать нового президента будет Избирательная коллегия, или коллегия выборщиков. В коллегию из 300 человек входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской АР и 109 представителей самоуправления, с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления. ЦИК определит и эту пропорцию. Состав Избирательной коллегии утверждается постановлением ЦИК не позднее 3 декабря. Не менее 30 членов коллегии могут выдвинуть кандидата в президенты Грузии не позднее 5 декабря. Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится 8 декабря. Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Своего кандидата в президенты уже представила правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия": им стал член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили. Что касается оппозиции, то ряд оппозиционных партий отказываются участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они войти в состав Избирательной коллегии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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президент грузии, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , политика, грузия, новости