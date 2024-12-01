https://sputnik-georgia.ru/20241201/aktsii-protesta-v-tbilisi-prokhodyat-u-zdaniy-parlamenta-i-obschestvennogo-veschatelya-291194231.html

Акции протеста в Тбилиси проходят у зданий парламента и Общественного вещателя

Акции протеста в Тбилиси проходят у зданий парламента и Общественного вещателя

Sputnik Грузия

По данным МВД, у парламента уже задержаны двое протестующих 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T21:08+0400

2024-12-01T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Участники акций протеста в Тбилиси в воскресенье вечером собрались у здания парламента на проспекте Руставели и Общественного вещателя Грузии на улице Костава, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Собравшиеся у здания парламента агрессивно настроенные граждане забрасывают правоохранителей камнями и петардами. Как и прошлым вечером в спецназовцев летят фейерверки. Что касается второй части протестующих, то они с раннего вечера стали собираться у здания Общественного вещателя Грузии, требуя предоставления прямого эфира, встречи с руководством и их отставки. Руководство ОВГ недавно опубликовало заявление, в котором говорится о беспрецедентном давлении на журналистов и других сотрудников. Движение на улице Костава и на проспекте Руставели перекрыто. По данным МВД, у парламента уже задержаны двое протестующих. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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