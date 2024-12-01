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Акция продолжается в центре Тбилиси – участниками перекрыт проспект Чавчавадзе

Акция продолжается в центре Тбилиси – участниками перекрыт проспект Чавчавадзе

Sputnik Грузия

Правоохранители приступили к мероприятиям по освобождению территории от участников митинга на проспекте Руставели около семи часов утра 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T09:31+0400

2024-12-01T09:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Участники акции протеста в Тбилиси переместились с проспекта Руставели на проспект Чавчавадзе. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. На данный момент несколько десятков участников акции перекрыли дорогу возле первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Правоохранители приступили к мероприятиям по освобождению территории от участников митинга на проспекте Руставели около семи часов утра. Перед этим правоохранители звуковым сигналом призвали участников митинга разойтись, иначе против них будут приняты правовые меры по восстановлению правопорядка. Согласно заявлению МВД Грузии, акция в районе парламента продолжалась всю ночь в деструктивном режиме – участники использовали пиротехнику, поджигая различные предметы. Участники забросали здание парламента камнями, повредили камеры наблюдения. В ходе акции пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и несколько сотрудников телекомпании. В ходе полицейских мероприятий участники митинга получили различные легкие травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, политика, мвд грузии, акции, акции протеста