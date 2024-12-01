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Грузия договорилась о свободной торговле с Южной Кореей
Грузия договорилась о свободной торговле с Южной Кореей
Sputnik Грузия
Премьер уже назначил заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе ответственным за подписание соглашения 01.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия намерена в ближайшее время завершить переговоры по свободной торговле с Южной Кореей – на очереди Израиль, говорится в программе правительства, представленной в парламент. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Режим свободной торговли предполагает осуществление торговли продукцией, произведенной странами без дополнительных налогов. Премьер-министр Грузии уже назначил заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе ответственным за подписание соглашения и одобрил согласованный текст. Согласно программе, в ближайшее время планируется также продолжить консультации по началу переговоров с Израилем. Кроме того, Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США. На сегодняшний день у Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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снг, южная корея, израиль, тбилиси, экономика, новости, грузия
Грузия договорилась о свободной торговле с Южной Кореей
Премьер уже назначил заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе ответственным за подписание соглашения
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия намерена в ближайшее время завершить переговоры по свободной торговле с Южной Кореей – на очереди Израиль, говорится в программе правительства, представленной в парламент.
Режим свободной торговли предполагает осуществление торговли продукцией, произведенной странами без дополнительных налогов.
Премьер-министр Грузии уже назначил заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе ответственным за подписание соглашения
и одобрил согласованный текст.
Согласно программе, в ближайшее время планируется также продолжить консультации по началу переговоров с Израилем. Кроме того, Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США.
На сегодняшний день у Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.