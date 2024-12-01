https://sputnik-georgia.ru/20241201/gruziya-dogovorilas-o-svobodnoy-torgovle-s-yuzhnoy-koreey-291177703.html

Грузия договорилась о свободной торговле с Южной Кореей

Грузия договорилась о свободной торговле с Южной Кореей

Sputnik Грузия

Премьер уже назначил заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе ответственным за подписание соглашения 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T10:28+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия намерена в ближайшее время завершить переговоры по свободной торговле с Южной Кореей – на очереди Израиль, говорится в программе правительства, представленной в парламент. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Режим свободной торговли предполагает осуществление торговли продукцией, произведенной странами без дополнительных налогов. Премьер-министр Грузии уже назначил заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе ответственным за подписание соглашения и одобрил согласованный текст. Согласно программе, в ближайшее время планируется также продолжить консультации по началу переговоров с Израилем. Кроме того, Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США. На сегодняшний день у Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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