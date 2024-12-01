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Как "мирные" протестующие устроили хаос в Тбилиси - видео

Как "мирные" протестующие устроили хаос в Тбилиси - видео

Sputnik Грузия

"Мирные" протестующие устроили в Тбилиси настоящий хаос. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T03:16+0400

2024-12-01T03:16+0400

2024-12-01T03:16+0400

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Участники митинга бросали пиротехнику в сторону парламента Грузии. Кроме того, используя камни и различные тяжелые предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах законодательного органа.В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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