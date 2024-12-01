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Лицо "мирного" протеста в объективе фотокамеры
Лицо "мирного" протеста в объективе фотокамеры
Sputnik Грузия
После того, как власти Грузии отложили начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, в Тбилиси и других городах развернулись массовые акции... 01.12.2024, Sputnik Грузия
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Вечером в четверг, 28 ноября, Грузию охватили массовые протесты. Поводом для них стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти решили отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года и отказаться от правительственных грантов.Вот уже третий день "мирные" митинги сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами и погромами.
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Лицо "мирного" протеста в объективе фотокамеры

11:23 01.12.2024
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После того, как власти Грузии отложили начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, в Тбилиси и других городах развернулись массовые акции. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки третьего дня "мирного" протеста
Вечером в четверг, 28 ноября, Грузию охватили массовые протесты. Поводом для них стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти решили отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года и отказаться от правительственных грантов.
Вот уже третий день "мирные" митинги сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами и погромами.
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
1/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
2/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
3/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
4/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели, проходят беспорядки против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели, проходят беспорядки против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
5/17
© photo: Sputnik / Stringer

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели, проходят беспорядки против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
6/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
7/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
8/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
9/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года

Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия
10/17
© photo: Sputnik

Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
11/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
12/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
13/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
14/17
© photo: Sputnik / Stringer

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

© photo: Sputnik

Баррикады. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года

Баррикады. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия
15/17
© photo: Sputnik

Баррикады. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года

© photo: Sputnik

Задержания. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года

Задержания. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия
16/17
© photo: Sputnik

Задержания. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года

© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ. - Sputnik Грузия
17/17
© photo: Sputnik

Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.

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