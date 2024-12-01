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Лицо "мирного" протеста в объективе фотокамеры

Лицо "мирного" протеста в объективе фотокамеры

Sputnik Грузия

После того, как власти Грузии отложили начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, в Тбилиси и других городах развернулись массовые акции... 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T11:23+0400

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Вечером в четверг, 28 ноября, Грузию охватили массовые протесты. Поводом для них стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти решили отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года и отказаться от правительственных грантов.Вот уже третий день "мирные" митинги сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами и погромами.

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