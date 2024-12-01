Лицо "мирного" протеста в объективе фотокамеры
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели, проходят беспорядки против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели, проходят беспорядки против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Баррикады. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Баррикады. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Задержания. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Задержания. Разгон массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.
Третий день в Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции после решения правительства прервать диалог о вступлении в ЕС. На проспекте Руставели проходят беспорядки, против собравшихся применяют водометы, слезоточивый газ, протестующих разгоняет спецназ.