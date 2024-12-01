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Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией
Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией
Sputnik Грузия
Государственный департамент США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией 01.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе отреагировал на решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >> Государственный департамент США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году.Мдинарадзе выделил шесть моментов, касающихся этого решения: "Первые шесть предложений, услышанные в связи с заявлением Мэтью Миллера о приостановке стратегического партнерства: Согласно заявлению Госдепа, антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией
00:52 01.12.2024 (обновлено: 01:02 01.12.2024)
Государственный департамент США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе отреагировал на решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией.
Государственный департамент США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году.
Мдинарадзе выделил шесть моментов, касающихся этого решения: "Первые шесть предложений, услышанные в связи с заявлением Мэтью Миллера о приостановке стратегического партнерства:
1.
Они готовятся к инаугурации Трампа.
2.
Акции не хватает заряда, и они помогают.
3.
Что нам приостановили: безвиз, свободную торговлю или прямое авиасообщение?
4.
Сейчас мы не должны соглашаться без восстановления безвизового режима, прямых рейсов и свободной торговли.
5.
Да здравствует независимая Грузия.
6.
Какие новости, оказывается, планировались в декабре".
Согласно заявлению Госдепа, антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.